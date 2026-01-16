155 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde sürdürülen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 155 organizatörün yakalandığını, bunlardan 50'sinin tutuklandığını, 27'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma tarafından son iki haftadır 15 ilde sürdürülen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 155 organizatörün yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, şüphelilerden 50'sinin tutuklandığını, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

Yürütülen koordineli çalışmalarla büyük şehirlerden sahil illerine uzanan göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komandolarımızın desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 81 adet araç ile 6 adet bot ele geçirildi.

Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir."