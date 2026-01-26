İzmir\'de Dolandırıcı T.A. Yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, 16 ilde çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan T.A. (55), polis ekiplerince yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurulan T.A.'nın, 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık', 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından 16 ilde arandığını belirledi. Gözaltına alınan T.A., polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.