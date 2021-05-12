Zimbabve'de yaşayan Misheck Nyandoro'nun hedeflerini duyanlar, şaşırıp kalıyor. Daha önce 16 kez evlenen ve şu anda 17. evliliğine hazırlanan Nyandoro'nun önceki evliliklerinden 151 çocuğu bulunuyor.
Başka işi olmadığını ve işinin bu olduğunu söyleyen Nyandoro, "Bu benim işim. Başka işim yok. Yatak odasındaki davranışımı her eşimin yaşına göre değiştiriyorum. Büyüklerle yaptığım gibi gençlere de aynı şekilde davranmıyorum" diye konuştu.
Çocuk yapmayı bırakmayacağını aksine hedefinde bin çocuk yapmak olduğunu söyleyen Nyandoro,"Burada yaptığım şey projemi tamamlamak. 1983'te başlattığım ve ölüm beni alıp götürene kadar durmayı düşünmediğim bir çok eşlilik projesi" dedi.
Açıklamalarına devam eden Nyandoro, libidolarının yüksek olması nedeniyle genç kadınlarla evlendiğini ve ilerideki eşlerini de genç kadınlar arasından seçeceğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! - Son Dakika Dünya