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16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor - Son Dakika

16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor

12.11.2021 15:41
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor

Kayınpederine ait evleri dolandırıcılık yöntemiyle ellerinden alınarak icraya verilen Hanım Kavaklıoğlu, evinin yeniden boşaltılmak istenmesinin ardından bir kez daha direnişe geçti. Kavaklıoğlu, "Ölüm pahasına dahi olsa buradan çıkmayacağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Kosova Sokak'taki evleri iddialara göre dolandırıcılık yöntemiyle el değiştiren ve ardından evden çıkarılmak istenen Hanım Kavaklıoğlu, bir dönem gündeme damga vurmuştu. Çocuklarıyla birlikte çevik kuvvete karşı direnen Kavaklıoğlu, tam 16 yıl evinden bahçeye adım dahi atmadı.

EVİ YENİDEN BOŞATILMAK İSTENİYOR

Kavaklıoğlu'nun evi, yıllar sonra yeniden boşaltılma tehlikesiyle karşı karşıya. Tapuda evi üzerine geçirenler boşaltılmasını talep ediyor; ancak şu anda evde kendisi, kocası, kardeşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Hanım Kavaklıoğlu pes etmemekte kararlı.

16 yıl evden bahçeye bile adım atmadı! 'Direnen Hanım' ölüm pahasına yeniden evine kapandı

"ÖLÜM PAHASINA BURADAYIM"

2 yaşında çocuğu olduğunu ve evinden çıkmayacağını belirten Kavaklıoğlu, "Ben tam 16 yıl, bahçeye bile adımımı atmadım. Hapis hayatı yaşadım, bu ne kadar zor tahmin bile edilemez. Çocuklarım okula gidemedikleri için eğitim hayatlarından mahrum kaldılar, sınıfı geçemediler. Şimdi yeniden evimiz boşaltılmak isteniyor, 2 yaşındaki çocuğumla ölüm pahasına dahi olsa buradan ayrılmayacağım" diye konuştu.

"HERKESİN BU OLAYDAN HABERİ VAR"

Kavaklıoğlu, "Herkesin yıllardır burada yaşanılanlardan haberi var. Davalar açılmış durumda, yetkililerin bu konuda gereğini yapması gerekiyor. Benim kayınpederim dolandırıldı, buradaki herkes onu tanır. Kimseye kuruş borcu yoktur, sahte imzalarla mal varlığını ele geçirdiler" dedi.

16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor

Dolandırıcılık, İstanbul, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor - Son Dakika
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