163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

Büyük bir değişim hikayesine imza atan Cole Prochaska, verdiği kilolarla gündeme geldi. Genç adamın son durumu dikkat çekti.
Azmi ve kararlılığıyla tam 163 kilo veren Prochaska, kısa sürede büyük bir fiziksel değişim yaşadı. Bu süreç sosyal medyada da ilgi gördü.
Ancak hızlı kilo kaybı sonrası oluşan fazla deriler nedeniyle ameliyat olması gereken Prochaska, bu operasyonun maliyetini karşılayabilmek için yardım çağrısında bulundu. Yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan Prochaska, destek talebini duyurarak yardım istedi.
