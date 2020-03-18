18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Samsun ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Samsun ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kavak Atatürk Meydanı'ndaki törende, Kaymakam İbrahim Engin Şenay ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük'ün sunumunu yaptığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Eyüp Ünlü, Müftülük Şefi Eyüp Uyar katıldı.

Kaymakam Şenay, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler dolayısıyla sadece çelenk sunumu yapıldığını, diğer programların iptal edildiğini bildirdi.

Ladik

Ladik'teki tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Sedat Sezik ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Yasin Erarslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı katıldı.

Bafra

Bafra'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık, Belediye ve şehit aileleri dernekleri tarafından şehitliğe çelenk bırakıldı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in anı defterini imzaladığı program, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar'ın Kur'an-ı Kerim okuması, şehitliğe karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Havza

Havza'da İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen program, anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.


Törene, Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve protokol üyeleri katıldı.

Ladik Belediye Başkanı Özel'den 18 Mart mesajı


Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Özel, mesajında, Çanakkale Savaşı'nın Türk ve dünya tarihinin en büyük zaferlerinden biri olduğuna işaret etti.


"Çanakkale, zor şartlar altında varlık mücadelesi veren yüce Türk milletinin içindeki azmi ve imanı nasıl bir kudretle yaşadığının, işgal altına girmiş vatan topraklarında özgürlük umudunu asla kaybetmediğinin ve nihayetinde büyük zaferle Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılan destanıdır." ifadesini kullanan Özel, şunları kaydetti:


"Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını korumasını bilmiştir. Çanakkale zaferi, vatan topraklarını korumak ve savunmak için en zor şartlar altında canlarını feda eden aziz şehitlerimizin, iman dolu göğüsleriyle düşmana karşı mücadele edip sabahtan Allah'ı isteyip, akşamına O'na kavuşan Türk askerinin zaferidir."

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:32 Kaynak: AA

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