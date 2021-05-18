19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

18.05.2021 15:58
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, System.String[]

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, siyasi parti temsilcileri ile belediyeler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, siyasi parti temsilcileri ile belediyeler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs'ın zedelenmiş, yorgun düşmüş bir milletin vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden inşa ettiği gün olduğunu ifade ederek, tüm şehitleri rahmetle andı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise mesajında Türk milletinin hiçbir zaman gençlere olan güveninin azalmayacağını, gençliğin Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağına inançlarının tam olduğunu belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a Bandırma Vapuru ile gittiğini, Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun ise Talas Zincidereli olduğunu, bunun gurunu yaşadıklarını aktardı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise gençlerden daha nitelikli, donanımlı, kendisini yetiştirmiş, yurt içinde ve dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek konumda olmalarını beklediklerini, buna da inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin güçlü Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirdiğini ve bu bayramı onlara hediye ettiğini hatırlattı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Milli Mücadele'nin karanlık günlerde bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmetle andığını belirtti.

CHP İl Başkanı Ümit Özer ise Türkiye'yi gençlerin çağdaş ülkeler düzeyine çıkaracağına, bilimin ışığından, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan ülkeye yön vereceklerine inandıklarını kaydetti.

MHP İl Başkanı Serkan Tok da yüreği millet sevgisiyle dolu, şahsiyetli, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek idealleri hedeflemiş gençliğin yetişmesi halinde cumhuriyetin güvenceye kavuşabileceğini ifade etti.

İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman ise mesajında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andı.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de yarınların teminatı Türk gençliğinin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesinin herkesin vazgeçilmez hedefleri arasında yer alması gerektiğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise Türkiye'nin başka ülkelere göre en önemli avantajlarından birisinin genç nüfusu olduğuna dikkati çekerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için Türk gençliğine büyük görevler düştüğünü aktardı.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de mesajında 102 yıl önce yakılan ve hiçbir zaman sönmeyecek olan kurtuluş meşalesinin, Türk tarihinin en önemli sayfalarından birisi olduğunu kaydetti.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol, Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu da mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika


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