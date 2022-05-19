Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Varol, mesajında,19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlatılan bağımsızlık mücadelesinin tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazileri anan Varol, şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı ile aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü ile Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. 103 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmekte; bu ışığı yarınlara taşımak için hepimize özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize bugün büyük görevler düşmektedir."

Milletvekili Çelebi de mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan ve milletin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan Milli Mücadele'nin, Türkiye Cumhuriyetinin ilanıyla hedefine ulaştığına işaret etti.

19 Mayıs 1919'un milletin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı mücadelenin ilk adımı olduğunu vurgulayan Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs, her şeyin bittiğinin düşünüldüğü an yepyeni bir başlangıç, bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan başlattığı bu tarihi yürüyüş ile özgürlüğe ve bağımsızlığa aşık olan halkımız boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Aziz milletimizin vatan sevgisi, milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanışı 103 yıl önce Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde tezahür etmiş, yeniden dirilmiştir."

Belediye Başkanı Sayan da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan başlayan yolculuğunun istikametinin millet, varış noktasının ise milli mücadele olduğunu aktardı.