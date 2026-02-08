19 Mayıs Esnaf Odası'nda Yeni Başkan Uğur Büyükbaş - Son Dakika
19 Mayıs Esnaf Odası'nda Yeni Başkan Uğur Büyükbaş

19 Mayıs Esnaf Odası\'nda Yeni Başkan Uğur Büyükbaş
08.02.2026 10:02
19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık seçiminde Uğur Büyükbaş, 328 oyla başkan seçildi.

19 Mayıs ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık seçimi yapıldı.

Mevcut Başkan Harun Şimşek ve Uğur Büyükbaş'ın yarıştığı seçim yoğun katılımla gerçekleşti. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu da seçimi takip etti.

Toplamda 573 oyun kullanıldığı seçimde 328 oy alan Uğur Büyükbaş 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu. Rakibi Harun Şimşek ise 245 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Harun Şimşek yeni başkan Uğur Büyükbaş'ı kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasını ardından teşekkür konuşması yapan Büyükbaş, şunları söyledi:

"Esnaf Odası Başkanlık seçiminde şansımı ve ekibimi bu onurlu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu süreçte demokratik bir yarış sergilediğimiz, odamıza bugüne kadar değerli hizmetlerde bulunan önceki dönem başkanımız Harun Başkanıma ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların tecrübeleri, bizim enerjimizle birleşerek odamızı daha güzel yarınlara taşıyacağız. Artık seçim bitti, geçim ve hizmet vakti başladı. Rengi, görüşü tercihi ne olursa olsun, tüm esnafımızın başkanı, dert ortağı ve sesi olmak için yola koyuluyoruz. 19 Mayıs ilçemizin ekonomisine can veren, sokaklarına hayat katan esnafımızla birlikte halkımıza iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Güveninize layık olmak için durmadan çalışacağız. Birlikte kazandık ve birlikte yöneteceğiz."

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni Başkanı Uğur Büyükbaş tebrikleri kabul ederek, yeni yönetim kurulunu katılımcılara tanıttı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Esnaf Odası'nda Yeni Başkan Uğur Büyükbaş - Son Dakika

