19 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı
32 dakika önce
19 Ocak 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:35 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
02:45 Aşk ve Mavi
02:45 Kara Ekmek
05:20 Beyaz Gelincik
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:30 Maceracı Yüzgeçler
13:05 Kutup Macerası
15:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kayıp Balık Dori
22:00 Bozayı
23:55 Bozayı
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