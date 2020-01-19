19 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:35 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

02:45 Aşk ve Mavi

02:45 Kara Ekmek

05:20 Beyaz Gelincik

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:30 Maceracı Yüzgeçler

13:05 Kutup Macerası

15:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kayıp Balık Dori

22:00 Bozayı

23:55 Bozayı