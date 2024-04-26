Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim

Politika

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Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

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İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasındaki yol çalışması tartışmasında kendi yere atan AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe, görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Efe, "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim." dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya geldi. İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışanları arasında kavga çıktı.

KENDİNİ BİR ANDA YERE ATTI

O anlarda orada bulunan AK Partili İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe kendi yere atarak yuvarlanmaya başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, yere düşen İbrahim Efe'ye "Kendini yere atıyorsun, numara yapma." diye tepki gösterdi.

"ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapan İbrahim Efe, "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm." dedi.

"HİÇBİR MAZERETE SIĞINMADAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Efe, açıklamasının devamında, "Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.