Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim - Son Dakika
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Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim

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İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasındaki yol çalışması tartışması sırasında kendini bir anda yere atan ve o anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıkan AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Efe, "Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

26.04.2024 00:13  Güncelleme: 00:18
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İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasındaki yol çalışması tartışmasında kendi yere atan AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe, görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Efe, "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim." dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya geldi. İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışanları arasında kavga çıktı.

Kendini yere atan İzmit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi: Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim

KENDİNİ BİR ANDA YERE ATTI

O anlarda orada bulunan AK Partili İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe kendi yere atarak yuvarlanmaya başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, yere düşen İbrahim Efe'ye "Kendini yere atıyorsun, numara yapma." diye tepki gösterdi.

Kendini yere atan İzmit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi: Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim

"ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapan İbrahim Efe, "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm." dedi.

Kendini yere atan İzmit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi: Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim

"HİÇBİR MAZERETE SIĞINMADAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Efe, açıklamasının devamında, "Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim
Kaynak: İHA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmed Mehmed: Kendini rezil etmiş resmen 58 2 Yanıtla
  • Serter Kara: Çok komik 52 3 Yanıtla
  • Kemal: Sakın istifa etmeyin !!! Sadece özür yeterli 41 2 Yanıtla
  • Zafer özkel: kendini yere atmış olabilir ama orada bir sürtüşme var iteleme var lakin yere düşenin yaptıgı haraket hiç hoş degil tüm turkiyeye güldürdü kendini 17 22 Yanıtla
  • Semih Yetkin: Orda millet nasıl gülmeden durabiliyor :) 37 1 Yanıtla

00:13 Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim
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