İzmir'in Konak ilçesinde Kordon'da çimlerde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin evsiz olduğu öğrenildi.
Saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak semtinde bulunan Kordon sahilinde gezen vatandaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir Kordon Sahili'nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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