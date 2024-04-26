İzmir Kordon Sahili'nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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İzmir Kordon Sahili'nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu

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İzmir Kordon'da gezen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kimliği belirlenemeyen ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

26.04.2024 07:59  Güncelleme: 08:04
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İzmir'in Konak ilçesinde Kordon'da çimlerde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin evsiz olduğu öğrenildi.

HAREKETSİZ HALDE GÖRENLER İHBAR ETTİ

Saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak semtinde bulunan Kordon sahilinde gezen vatandaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Kordon Sahili\'nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Kordon Sahili'nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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