2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 Zonguldak Kömürspor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzon ekibi 3-0 kazandı.

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