2 Yaşındaki Ali Enfal, Hayata Döndü

Erzincan'da grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede iki kez kalbi duran ve çoklu organ yetmezliği gelişen 2 yaşındaki Ali Enfal Baki, ambulans uçakla getirildiği Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ nakline gerek kalmadan diyaliz ve destek tedavileriyle sağlığına kavuştu.

Erzincan'da yaşayan Gülay ve Tekin Baki çiftinin tek çocuğu olan Ali Enfal, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. İlk kontrollerin ardından ilaç verilerek eve gönderilen küçük çocuğun durumu kısa sürede ağırlaştı.

Nadir görülen ve grip benzeri üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bocavirüse yakalanan Baki, nefes darlığı ve hırıltı şikayetlerinin artması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede iki kez kalbi duran Baki, burada entübe edildi. Ambulans uçakla Erzurum'a sevk edilen Baki, uçak ambulans ile karaciğer nakli için İstanbul'daki Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Tedavi altına alınan Baki'nin organ fonksiyonları, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulanan diyaliz ve destek tedavileriyle normale döndü.

"Çocuğun akciğer, karaciğer, böbrek, kalp ve beyninde ağır hasarlar vardı"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Yaman, AA muhabirine hastanın kendilerine ulaştığında bilincinin kapalı ve solunum cihazına bağlı olduğunu söyledi.

Baki'nin, vücudunda ağır ödem ve çoklu organ yetmezliğinin bulunduğunu belirten Yaman, "Çocuğun akciğer, karaciğer, böbrek, kalp ve beyninde ağır hasarlar vardı. Gelir gelmez hastaya karaciğer ve böbrek diyalizi yaptık. Çocuğun solunumunu ve kalbini destekleyici birçok ilaç, yoğun bakım tedavileri uyguladık. Gün gün hasta bize iyi yanıtlar verdi. Hastanın laboratuvar durumu günden güne iyileşti ve yatışının dördüncü gününde solunum cihazından ve diğer destek cihazlarından ayırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Yaman, testler sonucunda hastada bocavirüs enfeksiyonunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Hastalığın genellikle hafif seyrettiğine ancak nadir durumlarda hayati organları etkileyebildiğine dikkati çeken Yaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Hasta, griple kötüleşmişti. Gelir gelmez genetik test yaptık. Bocavirüs enfeksiyonu, normalde hastalarda çoğu zaman griple atlatılıyor ama bazen nadiren hastanın kalbini, akciğerlerini ve karaciğerini tutabiliyor. Bocavirüs, bizim hastamızda da hem ağır zatürreye hem ağır karaciğer hem de ağır kalp yetmezliğine neden olmuştu. Üç organında ağır hasarlar vardı. Buna bağlı olarak çocuğun böbrekleri ve beyni etkilenmişti. Bunları destek tedavileri, yoğun bakım destek tedavileriyle düzeltmiş olduk."

"Oldukça yüz güldürücü bir vakamız oldu"

Dünyada bazen grip salgınında bu şekilde ağır vakaların olabildiğine işaret eden Yaman, ilk haftada doğru ve etkin tedavi edildiğinde genelde hastaların iyileştiğini söyledi.

Yaman, "Bizim hastamızda da çok hiperakut (çok hızlı/şiddetli) gelişen solunum, karaciğer ve kalp yetmezliği tablosu vardı. O dönemi yoğun bakımda çok hassas ve yoğun bir şekilde destek tedavileriyle düzelttik. Hasta, bize karaciğer nakli için sevk edilmişti. Bu dönemde hasta, doğru tedavi edildiğinde hastaların karaciğeri kendini yenileyebiliyor ve nakil ihtiyacı olmadan da hayata bağlanabiliyor. Bu açıdan da oldukça yüz güldürücü bir vakamız oldu." diye konuştu.

Erzincan'dan Erzurum'a nakledildiğinde karaciğer diyalizi ve nakli yapılamadığı için hastayı izleyen doktorların kendilerine ulaştığını belirten Yaman, "Uçak ambulansla biz çocuğu İstanbul'a taşıdık. Burada doğru, etkin tedaviyle hem çocuğun hem ailesinin hayatını hem de belki büyük bir umudu, ülkemize umut olacak bir çocuğun hayatını kurtarmış olduk." dedi.

"Bir insan için bu, mucize bir vaka"

Baki, çocuklarının yaşaması için hiç umutlarının kalmadığı anda Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından oğullarının tekrar hayata döndüğünü söyledi.

Ali Enfal'i yoğun bakımdan çıktıktan sonra kucağına aldığı anın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getiren baba Tekin Baki, "Hocamız, müjdeli haberi verirken tutamadım gözyaşlarımı. Allah'ın oğlumu bize bağışladığı andaki o mutluluğu anlatamam. Bir insan için bu, mucize bir vaka." diye konuştu.