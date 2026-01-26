Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftası, 2 maçla tamamlandı.
Günün ilk müsabakasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda iLab Basketbol'u 97-67 mağlup etti.
Diğer karşılaşmada ise Gaziantep Basketbol, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 81-71 yendi.
Ligde 20. haftanın ardından 18 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol, liderliğini sürdürdü.
Son Dakika › Spor › 20. Haftada İki Maç Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?