2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor - Son Dakika Dünya

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor

6 saat önce

2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları’nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor, System.String[]

2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'nın bundan 9 yıl önce deprem, tsunami ve nükleer patlamadan zarar gören Fukushima şehrine bir canlılık getirmesi bekleniyor. Olimpiyatlarda beyzbol gibi bazı müsabakaların Fukushima'nın bir bölgesinde gerçekleşecek olması sebebiyle bu olimpiyatlar "Yeniden Canlanma Olimpiyatları" olarak da anılmaya başlandı.


Fukushima'nın Futaba kasabasında 11 Mart'ta meydana gelen nükleer patlamada adeta zaman durdu. O günden bugüne balkondaki çamaşırlar, kapı önündeki ayakkabılar, okullarda çevreye saçılmış defterler, kitaplar bile hala yerli yerinde.

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Deprem, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:17 
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