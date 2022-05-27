2022 model Ford Fiesta, Türkiye fiyatı belli oldu

Ford Fiesta 2022, Türkiye fiyatları açıklandı. Ünlü otomobil üreticisi, makyajlı Fiesta modelini geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıttı. Hibrit ve içten yanmalı motor seçeneği ile ülkemize gelen Ford Fiesta'nın fiyatları nasıl olacak? İşte detayları…

2022 model Ford Fiesta Türkiye fiyatları belli oldu!

Türkiye'de iki motor seçeneği ile satışa çıkan Ford'un kompakt modelinin resmi fiyatları açıklandı. Tasarım olarak baktığımızda, ön kaputun burun kısmının yükseldiğini görüyoruz. Ön tarafta bulunan logo ise üst kısımdan alınarak, panjurun içerisine yerleştirilmiş. Giriş seviyesindeki modeli 75 PS güç ve 105 Nm tork üreten 1.1 litre motor 5 ileri manuel şanzımanla ile gelirken, bir üst modeli ise 48 V'lık hafif hibrit desteğine sahip 125 PS güç ve 180 Nm tork üreten 1.0 litre mHEV EcoBoost ile geliyor.

Ford Fiesta'nın sahip olduğu iki motor seçeneği 0-100 km/s süreleri sırasıyla 14,7 ve 9,6 saniye iken ortalama yakıt tüketimleri ise fabrika verilerine göre 100km'de 5,3 lt. Makyajlı modeli segmentinin en pahalısı unvanıyla birlikte Türkiye listelerine giriş yaptı.

Ford'un sitesinde yayınlanan güncel fiyatlara göre: