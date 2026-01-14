2025 En Sıcak Yıl Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025 En Sıcak Yıl Olacak

14.01.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WMO, 2025'in kayıtlardaki en sıcak üç yıldan biri olduğunu açıkladı. Okyanus sıcaklıkları da arttı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2025'in kayıtlardaki en sıcak 3 yıldan biri olduğunu doğruladı.

WMO, sıcak hava olaylarına ilişkin yeni raporunu yayımladı.

Raporda, "2025'in kayıtlardaki en sıcak üç yıldan biri olduğunu ve olağanüstü küresel sıcaklıklar serisinin devam ettiğini doğruluyoruz. Son 11 yıl, kayıtlardaki en sıcak 11 yıl oldu ve okyanus ısınması hız kesmeden devam ediyor." ifadesi yer aldı.

WMO'nun 8 veri kümesinin birleştirilmiş analizine göre, küresel ortalama yüzey sıcaklığının 1850-1900 ortalamasının 1,44 santigrat derece civarında üzerinde olduğu belirtilen raporda, bu veri kümelerinden ikisinin 2025'i, 176 yıllık kayıt sürecindeki ikinci en sıcak yıl olarak sıralarken, diğer altısı üçüncü en sıcak yıl olarak sıraladığına işaret edildi.

Raporda, "(2023-2025) Son üç yıl, sekiz veri kümesinin tamamında en sıcak 3 yıldır. 2023-2025 dönemindeki konsolide 3 yıllık ortalama sıcaklık, sanayi öncesi döneme göre 1,48 santigrat derece daha yüksektir." değerlendirmesi yer aldı.

2025'teki gerçek küresel sıcaklığın 15,8 santigrat derece olarak tahmin edildiği belirtilen raporda, gerçek sıcaklıkta yaklaşık 0,5 santigrat derece belirsizlik payının bulunduğuna da dikkat çekildi.

Raporda, okyanus sıcaklıklarının da 2025'te rekor seviyelere ulaştığı kaydedilerek, bunun iklim sisteminde uzun vadeli ısı birikimini yansıttığına vurgu yapıldı.

Küresel ısınmadan kaynaklanan fazla ısının yaklaşık yüzde 90'ının okyanusta depolandığı bilgisine yer verilen raporda, bu durumun da okyanus ısısını iklim değişikliğinin kritik bir göstergesi haline getirdiğinin altı çizildi.

"2025 küresel olarak kaydedilen en sıcak yıllardan biri oldu"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo "2025 yılı, soğutucu etkisi olan La Nina hava olayı ile başlayıp sona erdi ancak yine de atmosferimizdeki ısıyı hapseden sera gazlarının birikmesi nedeniyle küresel olarak kaydedilen en sıcak yıllardan biri oldu. Yüksek kara ve okyanus sıcaklıkları, aşırı hava olaylarını körükledi ve erken uyarı sistemlerinin hayati önemini vurguladı." ifadelerini kullandı.

Saulo, işbirliğine dayalı ve bilimsel olarak titiz küresel veri toplama yöntemine dayanan WMO'nun iklim izleme durumunun, her zamankinden daha önemli olduğuna işaret ederek, bilgilerin yetkili, erişilebilir ve herkes için uygulanabilir olmasını sağlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 En Sıcak Yıl Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:39:07. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 En Sıcak Yıl Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.