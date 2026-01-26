2025'in Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025'in Yılın Kareleri Oylaması Başladı

2025\'in Yılın Kareleri Oylaması Başladı
26.01.2026 14:36
Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Göçüncü, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başhekim Göçüncü, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen Göçüncü, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde ise Arife Karakum'un "Hava topu" karesine oy verdi.

Göçüncü, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

