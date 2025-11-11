2025 İnsan Hakları Onur Ödülü Ekrem İmamoğlu'na Verilecek

(ANKARA) - Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), "2025 İnsan Hakları Onur Ödülü"nün CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verileceğini açıkladı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, Sosyal Demokrasi Derneği'nin ev sahipliğinde, insan haklarına bağlılık ve bu alandaki mücadelelerin önemi vurgulanarak kutlanacak. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 9 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte, Kerem Altıparmak "İnsan Hakları için Hukuk Devleti" sunumunu gerçekleştirecek.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü'nün "insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde gösterdiği kararlı duruş, halkın iradesine yönelik baskılara karşı sergilediği direnç, sosyal demokrat değerlere bağlılığı" dolayısıyla İmamoğlu'na verileceği belirtildi.

Dernek'ten yapılan açıklamada, "Halkın iradesine yönelik her türlü baskı karşısındaki kararlılığı, hukuksuzluğa karşı verdiği onurlu mücadeleyi, sosyal demokrat ve toplumcu belediyecilik anlayışıyla temel insan hakları değerlerinden taviz vermeyen hizmetlerini takdirle karşılıyor ve bu nedenlerle 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü'nü Sayın Ekrem İmamoğlu'na sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk devleti" denildi.

SDD Genel Başkanı Sami Doğan ise konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"19 Mart darbe sürecinde siyasi tutsak olarak alıkonan ve bedel ödemekte olan tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve bürokratlarımıza sahip çıkmak ve baskılara boyun eğmeyen bir lideri onurlandırmak için buluşacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, halkın iradesiyle iki ve hatta üç kez seçilmiş, ancak bu iradenin gaspına yönelik girişimlere karşı dimdik durmuş bir liderdir. Kendisine yönelik hukuki süreçler ve verilen cezalar, yalnızca bir kişiye değil, milyonlarca yurttaşın demokratik tercihine yöneltilmiş bir müdahaledir. Biz inanıyoruz ki, insan hakları gücün değil hukukun elindedir."