2025 Oto Raporu: İkinci El ve Elektrikli Araçlar

26.01.2026 13:21
2025'te otomotiv pazarı, finansman zorluklarına rağmen rekor satışlar ve artan elektrikli araç payı gördü.

Quick Finans ve SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan "2. El Oto Raporu"nun son sayısında 2025 yılının geneline ait veriler paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, yıl genelindeki otomotiv pazarı dinamiklerine, finansmana erişim imkan ve yöntemlerine, segment bazlı yapısal dönüşümleri kapsamlı bir şekilde öne çıkaran eğilimlere yer verildi.

Buna göre, 2025, finansmana erişim zorlukları ve regülasyon kısıtlarına karşın küresel pazardan Türkiye'ye yönlendirilen araç stoklarına bağlı düzenlenen kampanyalarla rekorların devam ettiği bir yıl oldu.

Avrupa pazarındaki daralma nedeniyle arz fazlası sıfır kilometre araçların Türkiye'ye yönlendirilmesi ve Çinli markaların yeni modellerle pazara girişi, satış dinamiklerini etkiledi.

Sıfır kilometre filo satışlarında uygulanan indirim oranlarının etkisiyle toplam satışlardaki filo payı yüzde 25'lerden 35 seviyesinin üzerine çıktı. Bu gelişmelere bağlı olarak otomotiv sektöründe 2024 yılında 4,8 milyar dolar seviyesindeki dış ticaret açığı, 2025'te 7,7 milyar dolara yükselirken, toplam satışlardaki yerlilik oranı yüzde 29'a geriledi.

Sıfır kilometre otomobil pazarında mart ayından itibaren yüksek satış adetlerine ulaşıldı. Aralıkta 191 bin 620 adetle aylık bazda en yüksek satış rakamı görülürken, yıl sonunda toplam satış 1 milyon 368 bin 400 adede ulaştı.

Elektrikli ve hibrit araçların payı arttı

Elektrikli araçların payı, geçen yıla göre yüzde 82,3 artışla yüzde 17,7'ye çıktı. Yüzde 62,7 büyüme gösteren hibrit araçlarla, bu grubun toplam satışlardaki payı ise yüzde 45'e yükseldi. Gövde tiplerine göre SUV araç satışları yüzde 21 artışla toplam satışlar içerisinde yüzde 61,9 pay aldı.

İkinci el pazarında 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan segmentte satışlar yıl genelinde yüzde 7 artış gösterdi. Özellikle SUV ile B, C, D ve E segmentlerindeki ikinci el araç fiyatları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının altında kalarak reel bazda sınırlı bir değerlenme sergiledi.

Avro bazlı ikinci el oto fiyat endeksi, 2023 yılındaki 130 seviyelerinden 2025 sonunda 80'li seviyelere düşerek dengelendi. Bu gelişme, özellikle Çinli markaların yoğunlukta olduğu SUV segmentinde hissedildi.

Finansmana erişim zorluğuna rağmen satışlarda yaşanan artışta, 2025 genelinde yatırımcısına reel olarak yüzde 51,8 kazandıran altın ve yüksek mevduat gelirlerine bağlı refah etkisi belirleyici oldu. Bireysel alıcılar, kredi limitlerini aşmak için kredi kartına taksitlendirme, senetli sistemler ve tasarruf finansman şirketleri gibi alternatif yöntemlere yöneldi.

Hafif ticari araç pazarı, 2025 yılını 676 bin 819 adetlik satış hacmi ve yüzde 5 büyümeyle tamamladı. İkinci el pazarında ise talep genç araçlara kaydı.

Yılın başında yüzde 19 seviyesindeki 0-3 yaş araçların pazar payı aralık ayında yüzde 29'a ulaşırken, 12-15 yaş aralığındaki araçların payı yüzde 26'dan 21'e geriledi. İkinci el elektrikli araç pazarı da sıfır kilometre araçlardaki büyüme trendine paralel olarak yıl genelinde artış gösterdi.

Son Dakika Ekonomi 2025 Oto Raporu: İkinci El ve Elektrikli Araçlar - Son Dakika

