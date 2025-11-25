2025 Yılı Kelime/Kavramı Seçimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025 Yılı Kelime/Kavramı Seçimi Başladı

2025 Yılı Kelime/Kavramı Seçimi Başladı
25.11.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDK, 2025'in kelimesini belirlemek için halktan öneri almakta, son tarih 14 Aralık.

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.

ÖNERİ BÖLÜMÜ AÇILDI

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin değerini vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla, vatandaşlardan gelecek kelime ve kavram önerileri için kurumun internet sitesinde ilgili bölüm açıldı.

SON TARİH 14 ARALIK

Öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık'a kadar internet sitesindeki bağlantıdan kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek. Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

GEÇEN YILIN KAZANANI OLDUKÇA TARTIŞILMIŞTI

TDK ve Ankara Üniversitesi, 'Yılın Kelimesi/Kavramı'nı halk oylamasıyla belirlemeyi geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor. İlki 2024 yılında gerçekleştirilen uygulamayla seçilen 'kalabalık yalnızlık' kavramı, özellikle sosyal medyada geniş kitlelerce tartışılarak önemli bir kültürel farkındalık oluşturmuştu.

Kelime ve kavram önerileri "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden gönderilebiliyor.

Kaynak: AA

Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Yılı Kelime/Kavramı Seçimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek
Polise bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi Polise bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Kimseye aldırış etmedi Kadın voleybol maçında yumruklu saldırı Kimseye aldırış etmedi! Kadın voleybol maçında yumruklu saldırı
Yalova’da Acil Su Eylem Planı Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak
Ergin Ataman’dan FIBA Dünya Kupası eleme sistemine tepki Ergin Ataman'dan FIBA Dünya Kupası eleme sistemine tepki

19:07
Fenerbahçe’de deprem Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK’ye sevk edildi
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
18:32
Otopsi raporu çıktı İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
18:23
Emre Mor’dan transferde ters köşe
Emre Mor'dan transferde ters köşe
18:00
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız
17:44
Rus Temel Reis’in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı
17:01
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 19:20:27. #7.12#
SON DAKİKA: 2025 Yılı Kelime/Kavramı Seçimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.