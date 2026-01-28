2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı
28.01.2026 15:45
Danıştay Başsavcısı Erkan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve fotoğrafları değerlendirdi.

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" fotoğrafını seçen Erkan, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını tercih eden Erkan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesine oy verdi.

"Anadolu Ajansını kutluyorum"

Danıştay Başsavcısı Erkan, yaptığı açıklamada, kelimelerin anlatamadığı yaşanmışlıkları ve duyguları fotoğrafların anlattığını söyledi.

Fotoğraf dilinin, her milletin anlayabileceği bir dil olduğunu belirten Erkan, "Her millet, hangi dili konuşursa konuşsun fotoğrafa baktığında o yaşanmışlığı, o anı anlayıp yaşayabiliyor. İşte kıymetli olan, değerli olan da budur." ifadelerini kullandı.

Seçtiği fotoğrafların, anı ve yaşanmışlıkları yakaladığını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Fotoğrafın alfabesinin çok zengin olduğunu belirtmiştim. Bu alfabenin, bu sanatın yaşatılması için böyle bir organizasyonu düşünüp planlayan Anadolu Ajansını kutluyorum, tebrik ediyorum. Çalışanlarına, bu organizasyonda emeği olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyon her yıl yeniden tekrarlanır ki bu bahsettiğimiz fotoğraf dili yaşasın, daha da gelişsin."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

