2026 MSB Personel Alım Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2026 MSB Personel Alım Duyurusu

14.01.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, 2026 yılı için uzman erbaş, sözleşmeli er ve memur alım başvurularını açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er temini ile memur, sözleşmeli personel ve Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavına ilişkin başvuru duyurularını paylaştı.

MSB, personel temin faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakanlık, temin süreçlerine ilişkin duyuruların daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilerin belirli periyotlarla alt bant ve dijital mecralarda yayımlanmasını istedi. Bu kapsamda MSB, 2026 yılına ilişkin başvuru duyurularını paylaştı.

Buna göre duyuruda şu bilgilere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı, uzman erbaş temini başvuruları, 02-18 Ocak tarihleri arasında alınacak. Adaylarda; 27 yaşını bitirmemiş olmak, askerlik hizmetini yapıyor veya tamamlamış olmak, en az lise mezunu olmak şartları aranıyor.

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini için başvurular 02-18 Ocak arasında gerçekleştirilecek. Adayların; 20-25 yaş aralığında olması (01 Ocak 2001 – 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak), en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak.

MSB ayrıca, 109 memur ve bin 349 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 26 Aralık 2025 – 25 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylarda; 18 yaşından büyük olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak, en az ortaöğretim mezunu olmak, 2024 KPSS'ye girmiş olmak gibi şartlar aranıyor. Başvuruların https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılacağı belirtildi.

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının da 05-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Adayların; 01 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu olması, lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 MSB Personel Alım Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:41:06. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 MSB Personel Alım Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.