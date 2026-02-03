2026 SPK Eğitim Semineri Tamamlandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik her yıl kış ve yaz döneminde bir hafta süren eğitim seminerinin 2026 kış dönemi bölümü tamamlandı.

SPK'den yapılan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının tanınırlığı ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak üzere her yıl kış ve yaz döneminde bir hafta süren "SPK Eğitim Semineri"nin 2026 kış dönemi bölümü gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerine yönelik 26-30 Ocak'ta düzenlenen eğitim seminerine e-Devlet üzerinden 4 bin 360 başvuru yapılırken yüz yüze eğitim kapsamında 124 öğrenci, kurulun Ankara yerleşkesinde misafir edildi.

Seminere yurt içinden 187, yurt dışından 17 farklı üniversiteden başvuru yapıldı. En çok başvuru 267 öğrenci ile İstanbul Üniversitesi'nden olurken bu üniversiteyi 249 öğrenciyle Marmara Üniversitesi takip etti.

Yurt dışından ise aralarında London Business School, Milano Üniversitesi ve Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden başvurular yapılırken, bölüm olarak en fazla başvuru 643 kişi ile iktisat, 543 kişi ile işletme, 508 kişi ile hukuk ve 476 kişi ile mühendislik öğrencilerince gerçekleşti.

Bir hafta süren eğitimlerde seminere katılan öğrencilere, Kurul uzmanlarınca SPK'nin tanıtımının yanı sıra sermaye piyasasına ilişkin kavramlar, işleyiş mekanizması ve piyasalar hakkında teorik bilgiler örnek olay uygulamalarıyla anlatıldı.

Kurulun görev ve sorumlulukları, mali sistemdeki yeri, Türkiye'de finansal sistem, sermaye piyasası mevzuatı, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası meslek personeli seçimi, sermaye piyasalarında denetim, gözetim, lisanslama gibi pek çok konu ele alındı.

Finansal okuryazarlık eğitimi

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında finansal eğitim eylem planı çalışmaları koordinatör kurumu olarak finansal okuryazarlık alanında üniversite öğrencilerine eğitimler verilirken, Küresel Para Haftası (Global Money Week) çerçevesinde "Siber Dünya ve Finansal İzler" programı kapsamında "Finfluencer mı yoksa Fraudencer mı?" başlıklı sunum yapıldı.

Sunumda paravan hesaplar, finansal dolandırıcılıklar ve siber dünya tehditlerinden korunma yöntemleri, dijital izler aracılığıyla gerçekleştirilen ekonomik manipülasyonlara karşı güvenli alanda kalma, finansal iletişim ve sosyal medya okuryazarlığı gibi kritik konular güncel örneklerle anlatıldı.

Semineri tamamlayan her öğrenciye eğitim döneminin sonunda katılım belgesi verilirken bugüne kadar 18 bine yakın öğrenciye katılım belgesi düzenlendi.