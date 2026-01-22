2026 Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2026 Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da

22.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 24 Ocak-1 Şubat'ta Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Boks Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 24 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 24 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılacak. Eray Şamdan Spor Salonu'nda toplam 20 sıklette düzenlenecek şampiyonaya 68 ilden sporcular katılım sağlayacak. Organizasyonda 340 erkek ve 160 kadın olmak üzere toplam 500 boksör, Türkiye şampiyonluğu için ringe çıkacak.

"Şampiyona yıldızlar geçidine sahne olacak"

Şampiyonaya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, organizasyonun Türk boksu açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, yalnızca bir Türkiye şampiyonası değil, aynı zamanda Türk boksunun bugünü ve geleceğini bir araya getiren çok özel bir organizasyon olacak. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında tarihi başarılara imza atan sporcularımızın da yer alacağı bu şampiyona, adeta bir yıldızlar geçidine sahne olacak."

Şampiyonanın uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek mücadelelere sahne olacağına dikkat çeken Başkan Hekimoğlu, "Geçtiğimiz yıl çeşitli alt yaş kategorilerindeki uluslararası organizasyonlarda büyük başarılara imza atan genç boksörlerimiz de Darıca'da ringe çıkacak. Tecrübe ile gençliğin bir araya geleceği bu atmosferin, son yılların en heyecanlı şampiyonalarından birine sahne olacağına inanıyoruz. Türkiye Boks Federasyonu olarak böylesine güçlü bir katılımla, yüksek rekabet seviyesine sahip bir organizasyonu hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Hekimoğlu, organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Kocaeli ve Darıca'ya teşekkür ederek, müsabakaların centilmence, yüksek mücadele gücüyle ve sakatlıksız geçmesini temenni etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:34:30. #.0.4#
SON DAKİKA: 2026 Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.