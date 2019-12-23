23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Obradovic'e yeni sözleşme kapıdaBirsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldıTaraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık bulduObradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte...

23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Obradovic'e yeni sözleşme kapıda

Birsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldı

Taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık buldu

Obradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim

Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim

"Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum"

"Unutamayacağım çok anım var"

"Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek: Ligde tek hedef şampiyonluk

"2019 kariyerim için önemli bir yıldı"

"Alt yapı anlamında iyi bir durumdayız"

"İdolüm Federer"

Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen: Hedefimiz 2020'de kota alan sporcularımızla madalya ve finaller kovalamak

"2019 başarılarımızın taçlandığı yıl oldu"

"Hedefimiz olimpiyatlara gidip madalya kovalamak"

SÜPER LİG

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

GALATASARAY

-Takım izinli

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

TFF 1. LİG

19.00 Giresunspor - Altınordu (Giresun Atatürk)

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

20.00 TOFAŞ - Anadolu Efes


Birsel Vardarlı, Ivan Obradovic, Semih Özsoy, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:24 Kaynak: DHA
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