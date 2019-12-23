23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

"2019 başarılarımızın taçlandığı yıl oldu"

Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen : Hedefimiz 2020'de kota alan sporcularımızla madalya ve finaller kovalamak

"Alt yapı anlamında iyi bir durumdayız"

"2019 kariyerim için önemli bir yıldı"

"Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"

"Unutamayacağım çok anım var"

Birsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldı

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F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada