23 Nisan'a sosyal mesafeli kutlama - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 7 kişinin katıldığı törenle kutlandı. Törene katılanlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, CHP İl Başkanı Esat Şengül katıldı. Cemal Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, 23 Nisan'ın 100'üncü yıldönümünü, koronavirüs nedeniyle meydanlarda kutlayamadıklarını belirterek, "Bugün çocuklarımız okullarında değil evlerindeler. Bu coşkuyu 100 yıldır olduğu gibi okullarımızı şenlendirerek, cıvıl cıvıl meydanlarda gösteriler yapmak suretiyle kutlamayı arzu ederdik ama yaşanan virüs hadisesi bu şekilde kutlamamızı gerektirdi" dedi.