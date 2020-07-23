23 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Çember: Aleyna’nın Son Günü
00:30 Kaçak Gelinler
02:30 Aramızda Kalsın
02:30 Kaçak Gelinler
04:30 Kara Sevda
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
20:00 Çember: Kurtar Beni
22:30 Operatör
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin