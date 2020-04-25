25 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:10 Kuşlarla Yolculuk

00:15 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02:45 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:30 Dert Ortağı

05:55 Tam Zamanı

06:15 Ömür Dediğin

06:25 Bir Yusuf Masalı

06:45 Küçük Hanımefendi

08:20 Uğurlugiller

08:25 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

09:30 Kuruluş

10:30 Perihan Abla

10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:20 Gülşen Abi

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

13:55 Yedi Numara

14:00 Yedi Numara

14:45 Uzaktan Erişim

14:50 Yeditepe İstanbul

15:00 Yeditepe İstanbul

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:35 Kalk Gidelim Eve

21:35 Dengi Dengine

23:10 Ramazan Güzeldir

23:40 Mesnevi'den Hikayeler