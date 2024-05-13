CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı - Son Dakika
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Politika

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

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CHP'li belediye 31 Mart'taki yerel seçimlerde MHP'den aldığı Mersin'in Silifke ilçesinde, ilçe meydanında bulunan ay-yıldızlı bayrak anıtını söktü. Belediyenin Kültür İşleri Müdürü olarak atanan Yasin Bulundu isimli şahıs ise anıta ''ucube'' dedi.

13.05.2024 16:52  Güncelleme: 09:23
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde MHP'den CHP'ye geçen Mersin'in Silifke ilçesinde, ilçe meydanında bulunan ay yıldızlı anıt sökülerek ormana atıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, CHP'li Başkanı Mustafa Turgut, göreve gelir gelmez tepki çeken bir uygulamayla tepkilerin odağı haline geldi. İlçe meydanında bulunan ay yıldızlı anıtı, belediye personelleri tarafından önceki günlerde söküldü. Anıt, ormanlık alanda bulunan şantiyeye atıldı. Sökülen anıtı gören ilçeliler duruma tepki gösterdi.

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

BAYRAK ANITINA "UCUBE" DEDİ

Anıtın sökülmesinin yankıları sürerken Silifke Belediyesi'ne Kültür İşleri Müdürü olarak atanan Yasin Bulundu'nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Bulundu'nun sökülen anıtla ilgili, "Silifke'nin göbeğinde dikilen üç hilalli ucube artık yok." ifadeleri infiale yol açtı.

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

"BAYRAĞIMIZIN GERÇEK HALİYLE YAŞATILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR FARKLI YÖNLERE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILDI"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Turgut, "Değerli vatandaşlarım, bilindiği üzere Anayasamızın 3'üncü maddesinde de belirtildiği gibi bayrağımızın atalarımızın döktüğü kanı temsil eden kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve yıldızdan oluşur. Atatürk Köprüsü'ne daha önce yapılmış olan totemde hilallerin beyaz yerine kırmızı olarak renklendirildiğini gördük. O bölgede bayrağımızın gerçek haliyle yaşatılması için yapılan çalışmalar farklı yönlere çekilmeye çalışıldı. Mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrak sevgisi hiçbir şekilde sorgulamaz. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı
CHP\'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • hasan kara: daha guzelını yapacaklar hemen haber yapmış ekepelıler 52 158 Yanıtla
    Ogulcan Kayhan: Evet o yüzden yerde gezdiriyolar ay yıldızımızı 34 5
  • ferhat eser: yasin bulundu babası bulunamadı 112 9 Yanıtla
    Murat Çevre: Baba bulundu Miçotakis 15 2 Hasan Vanlı: :)))))))))) 7 1
  • Ahmet Ateş: Yapan ne amaçla yapmış ona bakmak lazım, Suç yapandami sökendemi? Zaman ırkçılık yapma zamani değil dünyada sınırlar kalkiyor biz yeni duvarlar örmeye çalışıyoruz. 19 76 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Türk bayrağındaki ay hilal ne amaçla yapılır ???? 36 5 Gk Gs: dostum adam görsel çalışarak MHP ve Türk bayrağını birleştirip bir çalışma yapmış. gelen CHP li belediye ise sadece Türk bayrağını gösterecek şekilde bir çalışma yapacak belli ki benim anladığım bu 15 14 Ahmet Ateş: Kardeşim 3 hilal bir sayisi parti bayrağı o gelince yapmış digeri gelir bozar ok işareti yapar bunlar gereksiz şeyler millet hizmet bekliyor oraya odaklanmak gerekiyor siyasi figürler karın doyurmaz. 0 0
  • Erkut Köse: Sokaktaki çukurları,yıkılacak duruma gelmiş binaları filan görmezler bunları çok iyi görürler 73 5 Yanıtla
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