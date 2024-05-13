CHP\'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

Ahmet Ateş:

Yapan ne amaçla yapmış ona bakmak lazım, Suç yapandami sökendemi? Zaman ırkçılık yapma zamani değil dünyada sınırlar kalkiyor biz yeni duvarlar örmeye çalışıyoruz.

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Çağatay Kurt: Türk bayrağındaki ay hilal ne amaçla yapılır ???? 36 5

Gk Gs: dostum adam görsel çalışarak MHP ve Türk bayrağını birleştirip bir çalışma yapmış. gelen CHP li belediye ise sadece Türk bayrağını gösterecek şekilde bir çalışma yapacak belli ki benim anladığım bu 15 14