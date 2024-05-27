Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı

Geniş Video İzle

2 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan Sinan Ateş suikastıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dosyadan el çektirilen savcının, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen ancak iddianamede yer almayan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı ve Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı öne sürülen araçların Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kayıtlarını talep ettiği ve bu bilgilere ulaşıldığı ortaya çıktı.

27.05.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Ateş cinayetinde azmettirici olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtlarının incelendiği ortaya çıktı. Bilgilerin, dosyadan el çektirilen Savcı Durdu Özer tarafından talep edildiği belirlendi.

SAVCI İNCELEME TALEP EDİLDİ

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de işlenen Sinan Ateş cinayetinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede adı yer almayan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen "06 DB 7018" plakalı VW Passat markalı araç ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı öne sürülen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın dosyadan el çektirilen savcı Durdu Özer'in talimatıyla 10 Şubat 2023'de PTS kayıtlarının incelenmesinin talep edildiği ortaya çıktı.

Sinan Ateş cinayetinde Ömer Şanlı ve Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı öne sürülen araçların PTS kayıtları ortaya çıktı

Savcı Özer, söz konusu araçlara ilişkin "araç içi görüntülerinin özellikle tespit edilerek aracı kullanan şahısların belirlenmesi, ayrıca varsa belirtilen araçların benzin istasyonları ve dinlenme tesislerindeki güvenlik kamera görüntülerinin temin ve tespiti" talebinde bulundu.

CİNAYETTEN 1 GÜN SONRA AVM'DE GÖRÜLDÜ

PTS kayıtlarına göre, cinayetten bir gün sonra 31 Aralık 2022 tarihine ait Bolu Highway AVM'den elde edilen kamera görüntüsü çalışmalarında 00.37'de sıralarında Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen 06 DB 7018 plakalı aracın Highway AVM'ye girdiği saptandı.

Sinan Ateş cinayetinde Ömer Şanlı ve Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı öne sürülen araçların PTS kayıtları ortaya çıktı

00.40 sıralarında ise araçtan tek başına inen şahsın Highway AVM'ye giriş yaptığına ve saat 01.06 sıralarında çıkış yaptığına ilişkin görüntü dosyaya girdi. Aracın ise saat 01.26 sıralarında Bolu ili istikametine seyir halinde olduğuna ait görüntü kaydedildi.

Öte yandan eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı ve eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın da PTS kayıtları dosyaya girdi.

Sinan Ateş cinayetinde Ömer Şanlı ve Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı öne sürülen araçların PTS kayıtları ortaya çıktı

SAVCI ADLİ TATİL SONRASI EL ÇEKTİRİLDİ

Savcı Durdu Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklanmıştı.

Soruşturmanın kritik bir aşamaya geldiği sırada Temmuz 2023'te adli tatile girilmesi gerekçesiyle dosya, izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alınarak Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Adli tatilin sona ermesinin ardından Eylül 2023'te soruşturma tamamen Durdu Özer'den alınmıştı.

Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
Kaynak: ANKA

Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş, Türkiye, Ankara, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emir Arslan: Bu ülkede ne zaman gerçekten birileri birşey yapmaya çalışsa kirli bir el ortaya çıkıp malesefki insanların canını alıyor ALLAHIN verdiği canı alan birileri bu ülkeye insanlara ne faydası olacakki 10 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Katilin kim olduğunu hiç kimse bilmiyorsa tetikçi biliyordur. Konuşturun konuşturamıyorsanız millete teslim Esin millet konuşturmasın bilir. Anlaşılan katilin kim olduğunu bilen çok koruyan daha çok. 1 0 Yanıtla

20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
17:29 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’te deprem riski var Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
19:05 Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:18 Bu çağda kuma Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü Bu çağda kuma! Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 20:54:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement