Sinan Oğan: İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım - Son Dakika
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Politika

Sinan Oğan: İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım

Sinan Oğan: İnşallah 2028\'de sağın ortak adayı olacağım

Türkiye İttifakı Partisi'nin il başkanlığı açılışında konuşan Sinan Oğan, 2028'de sağın ortak adayı olmayı hedeflediğini belirtti. Oğan, Altılı Masa adayının cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türk ekonomisinde kriz olacağını ve siyasal kavganın derinleşeceğini ifade etti.

27.05.2024 22:04
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2023'teki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesinde kritik bir rol oynayan Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi'nin Mersin İl Başkanlığı açılışında 48 kişiye hitap ederek 2028'de sağın ortak cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

"ALTILI MASA ADAYINI SEÇTİRSEYDİK EKONOMİDE KRİZ OLACAKTI"

Katılan kişi sayısının az olduğu açılış töreninde geçen yıl yapılan seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Oğan, "Biz ikinci turda hangi adayı destekleyeceğimize karar vermeden önce, seçimlerin ikinci tura kalacağını, seçimlerde Türk milliyetçilerinin kilit pozisyonunda olacağını, seçimlerde HDP'yi kilit olmaktan çıkaracağımızı ve seçimlerin merkezine Türk milliyetçilerini oturtacağımızı, seçimlerin ikinci turunda Türk milliyetçileri kimi desteklerse onun kazanacağı sözünü vermiştik." dedi.

Sinan Oğan: 2028'de sağın ortak adayı olacağım

"KILIÇDAROĞLU ÜLKEYİ TEKRAR SEÇİME GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da paylaşan Oğan, "Millet İttifakı parlamento çoğunluğunu kazanamamış ve seçimlerin ilk turunda da mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4-5 puan gerisinde kalmıştı. Kılıçdaroğlu ile masaya oturduk kendisine şu soruyu sordum: Kılıçdaroğlu, siz parlamentoda çoğunluğu beklentilerin aksine kazanamadınız. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizi desteklediğimiz takdirde sizin cumhurbaşkanı olmanız durumunda parlamentoyla nasıl çalışacaksınız? Sizin gönderdiğiniz karar ve kararnameler parlamentodaki Cumhur İttifakı çoğunluğuyla geri geldiğinde ne yapacaksınız? Ülke ekonomisi son 3 senedir 2023'te ifade etmiştim bunu, kötü yönetiliyordu ve maalesef ki ekonomimiz oldukça kırılgan bir noktadaydı. Siz ülkenin bir krize girmesini, parlamento ve Cumhurbaşkanlığı çatışmasıyla ülkede oluşacak bir krizi nasıl önleyeceksiniz? dediğimde, 'Bunu önlemek maalesef ki mümkün olmayacak' dedi. 'Peki çözümünüz nedir?' dediğimde, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde ülkeyi yeniden seçime götüreceğini ifade etti." şeklinde konuştu.

Sinan Oğan: 2028'de sağın ortak adayı olacağım

"2028'DE SAĞIN IRTAK ADAYIYIM"

Oğan, "İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım. Türk sağını birleştiren bir lider olarak Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var" sözleriyle cumhurbaşkanlığı adaylığını da duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Altılı Masa, Sinan Oğan, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan: İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım - Son Dakika

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