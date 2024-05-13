Galatasaray ve Fenerbahçe, Cesemiro için yarışa girdi

Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro'yu transfer etmek için kolları sıvadı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, 2022 yılında Real Madrid'den 80 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Manchester United'da beklentileri karşılayamadı.
Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edildi ve iki takımın da deneyimli oyuncuyu alarak gelecek sezon kadrolarını güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.
Manchester United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casemiro, bu sezon 30 maçta forma giyerken, takımına 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.
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