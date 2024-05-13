Galatasaray ve Fenerbahçe, Cesemiro için yarışa girdi - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Cesemiro için yarışa girdi

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Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Casemiro, bu sezon 30 maçta 5 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

13.05.2024 16:40  Güncelleme: 16:56
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Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro'yu transfer etmek için kolları sıvadı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, 2022 yılında Real Madrid'den 80 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Manchester United'da beklentileri karşılayamadı.

EZELİ RAKİPLER DEVREDE

Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edildi ve iki takımın da deneyimli oyuncuyu alarak gelecek sezon kadrolarını güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Manchester United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casemiro, bu sezon 30 maçta forma giyerken, takımına 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Transfer çalışmalarına başladılar! Süper Lig devleri Cesemiro için yarışa girdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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