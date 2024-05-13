Adı bile unutulmuştu! Fenerbahçeli Luan Peres, takıma geri döndü

Spor

"Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var"

Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşıyan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

İLK 11'DEKİLER REJENERASYON YAPTI

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı. Kayserispor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

LUAN PERES, GERİ DÖNDÜ

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun zamandır takıma katılamayan Luan Peres bugün gerçekleştirilen idmanda takımla çalıştı. Bu sezon sadece UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde 3 maçta süre alan Peres, derbi öncesi gerçekleştirilen idmana katılarak uzun aranın ardından takıma dönmüş oldu.