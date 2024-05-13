Adı bile unutulmuştu! Fenerbahçeli Luan Peres, takıma geri döndü - Son Dakika
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Adı bile unutulmuştu! Fenerbahçeli Luan Peres, takıma geri döndü

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. İdmanda sezonun neredeyse tamamını sakat geçiren sarı-lacivertli futbolcu Luan Peres de takımla birlikte çalıştı.

13.05.2024 16:51  Güncelleme: 17:07
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Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşıyan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

İLK 11'DEKİLER REJENERASYON YAPTI

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı. Kayserispor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

Adı bile unutulmuştu! Fenerbahçeli Luan Peres, takıma geri döndü

LUAN PERES, GERİ DÖNDÜ

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun zamandır takıma katılamayan Luan Peres bugün gerçekleştirilen idmanda takımla çalıştı. Bu sezon sadece UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde 3 maçta süre alan Peres, derbi öncesi gerçekleştirilen idmana katılarak uzun aranın ardından takıma dönmüş oldu.

Adı bile unutulmuştu! Fenerbahçeli Luan Peres, takıma geri döndü

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Son Dakika Spor Adı bile unutulmuştu! Fenerbahçeli Luan Peres, takıma geri döndü - Son Dakika

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