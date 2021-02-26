25 yıldır Türkiye'de kimliksiz yaşayan Rumen gelinin dramı - Son Dakika

25 yıldır Türkiye'de kimliksiz yaşayan Rumen gelinin dramı

26.02.2021 00:57
25 yıldır Türkiye'de kimliksiz yaşayan Rumen gelinin dramı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tanıştığı Türk eşiyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gelerek resmi nikahla evlilik yapan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Romanyalı gelin Ramona Vişan, 25 yıldır kimliksiz şekilde yaşadığı Türkiye'den kimlik almak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tanıştığı Türk eşiyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gelerek resmi nikahla evlilik yapan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Romanyalı gelin Ramona Vişan, 25 yıldır kimliksiz şekilde yaşadığı Türkiye'den kimlik almak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için yetkililerden yardım bekliyor.

Ramona Vişan 1995 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalışırken Gazi İkanç ile tanıştı. Arkadaşlık kısa zamanda aşka dönüşünce aynı yıl, Gazi İkanç'ın memleketi olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gelerek resmi nikah kıyıp düğün yaparak evlenen Rumen gelin, Gazi İkanç'ın Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyündeki evinde yaşamaya başladı. 25 yıllık bu evlilikten ikisi erkek biri kız 3 çocuk dünyaya getiren Ramona Vişan o tarihten bu yana köy evinde kimliksiz şekilde yaşamını sürdürüyor. Kimliği olmadığı için ülkesine de gidemeyen Ramona, Romanya'da yaşayan ailesi ve akrabalarını da 25 yıldır görmüyor.

Herhangi bir sosyal güvencesi de olmayan Ramona'nın en büyük sıkıntısı ise ne hastalanınca hastaneye gidebiliyor, ne de seyahat edebiliyor. Kimliği olmadığı için sürekli olarak sorun yaşayan Ramona Vişan'ın tek isteği 25 yıldır yaşadığı ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türk kimliği çıkartmak.

Babasının 6 yıl önce Romanya'da öldüğünü cenazesine de gidemediğini belirten Ramona Vişan, "Babam benim ismimi sayıklaya sayıklaya gözü açık öldü. Cenazesine dahi gidemedim. Annem yaşlı, 25 yıldır annemi görmüyorum. Kardeşlerim ve akrabalarım ile sadece telefonda görüşebiliyorum. Kimliğim olmadığı için geri gelememek korkusuyla ülkeme de gidemiyorum. Üç çocuğum var geçen yıl birisi askerden geldi. Diğeri de şu anda Muğla'da asker. Yolda hep kimlik sordukları için çocuğumun yanına dahi gidemiyorum. Hasta oluyorum, hastaneye gidemiyorum. Komşularım bana eczaneden ilaç alıp getiriyorlar. Hiçbir işlem yapamıyorum. 50 yaşındayım, hayatın ne getireceği belli olmaz. Ben eşimle 1995 yılından bu yana resmi nikahlı evliyim. 25 yıldır aynı yerde yaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorum ve kimliğime kavuşmak istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Eşiyle Kıbrıs'ta tanışarak Osmaniye'de evlilik yaptıklarını belirten Gazi İkanç ise "Eşimle 25 yıldır resmi nikahlı şekilde evliyiz. Üç çocuğumuz var. Eşim 25 yıldır annesini göremedi kardeşlerini göremedi. Ben Adana'da taksi şoförlüğü yapıyorum. Nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmediğimiz için eşime 25 yıldır kimlik çıkaramadık. Eşimin artık kimliği olsun istiyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Türkiye Cumhuriyeti, Osmaniye, Evlilik, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 25 yıldır Türkiye'de kimliksiz yaşayan Rumen gelinin dramı - Son Dakika


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