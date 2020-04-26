26 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Kiralık Aşk
01:15 Aramızda Kalsın
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:30 Erkenci Kuş
07:15 Hayat Bazen Tatlıdır
07:30 Çilek Kokusu
09:45 Ayşecik ile Ömercik
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Kiralık Aşk
13:00 Kiralık Aşk
14:00 Jet Sosyete
15:45 Erkenci Kuş
16:45 Medcezir
18:45 Star Haber
20:00 Büyük Oyun
20:00 Güzel Köylü
21:45 Büyük Oyun
22:30 Güzel Köylü
23:30 Öfke