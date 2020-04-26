26 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Kiralık Aşk

01:15 Aramızda Kalsın

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:30 Erkenci Kuş

07:15 Hayat Bazen Tatlıdır

07:30 Çilek Kokusu

09:45 Ayşecik ile Ömercik

10:15 Ruhun Doysun

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Kiralık Aşk

13:00 Kiralık Aşk

14:00 Jet Sosyete

15:45 Erkenci Kuş

16:45 Medcezir

18:45 Star Haber

20:00 Büyük Oyun

20:00 Güzel Köylü

21:45 Büyük Oyun

22:30 Güzel Köylü

23:30 Öfke