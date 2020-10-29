29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ali Gökay yaptı.

Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını belirten Gökay, "Cumhuriyet, getirdiği yenilikler, değişimler ve atılımlar ile Türk milletine yeni ufuklar açmış, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza bir hareket ve dinamizm getirerek tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Aziz milletimiz cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir." dedi.

Öğretmen ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.

Törene Belediye Başkanı İlker Bekler, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, Emniyet Müdürü Suat Akbay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsileri ile kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.

Yeşilyurt

Hükümet konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt ile Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, halkın ve öğrencilerin bayramını tebrik etti.

Yeşilyurt'un günün anlam ve önemimi belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunması ve halk müziği ziyafeti ile tören sona erdi.