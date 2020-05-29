29 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Mekanik 2: Suikast

00:30 Galip Derviş

02:00 Poyraz Karayel

02:00 Taksi 5

04:15 Galip Derviş

04:45 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik 2: Suikast

20:00 Arka Sokaklar

22:15 Taksi 5

23:45 Beyaz Show