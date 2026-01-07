29 Yeni Endemik Tür Keşfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

29 Yeni Endemik Tür Keşfi

07.01.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Odabaşı, Türkiye'de 29 yeni tatlı su salyangozu türü keşfetti.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, Türkiye'nin 25 tatlı su havzasında yürüttüğü çalışmalarla 13 yılda 29 endemik türü literatüre kazandırdı. Prof. Dr. Odabaşı, "Özellikle Kaz Dağları ve Çanakkale bölgesi dahil olmak üzere toplamda 29 türün taksonomik teşhisini gerçekleştirdik. Bunların hepsi daha önce keşfedilmemiş endemik olan türler" dedi.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Anıl Odabaşı, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki tatlı su havzalarında ekosistem içerisinde önemli rolleri bulunan salyangozlar üzerine çalışmalar yürütüyor. Prof. Dr. Odabaşı, 13 yılda gerçekleştirdiği çalışmalarda toplam 29 yeni ve endemik türü keşfederek bilimsel literatüre kazandırdı. Bu türlerin ekosistem açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Odabaşı, söz konusu canlıların kirliliğin erken göstergesi olarak değerlendirildiğini ifade etti.

'EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ'

Türkiye'nin 25 tatlı su havzasında çalışma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Odabaşı, "20 yılı aşkın süredir çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süre zarfında Anadolu'nun pek çok yerinde, özellikle Kaz Dağları ve Çanakkale bölgesi dahil olmak üzere toplamda 29 türün taksonomik teşhisini gerçekleştirdik. Bunların hepsi daha önce keşfedilmemiş endemik olan türler. Bunun en önemli sebebi, Anadolu coğrafyasının özellikle farklılıklar içermesi ve iklimsel olarak da bu farklılıkların biyoçeşitliliğe yansımasının en önemli göstergesi olmasıdır" dedi.

'GENELDE GÖREMEDİĞİMİZ YERLERDE YAŞARLAR'

Prof. Dr. Odabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üzerinde çalıştığımız canlılar, Mollusca olarak adlandırılan yumuşakçaların gastropodlar, yani salyangozlar sınıfına ait canlılardır. Ekosistemlerde önemli ekolojik rolleri vardır. Bu canlılar ekolojik dengede 'olmazsa olmaz' denilebilecek nitelikte canlılardır. Ekosistem sağlığını ciddi şekilde iyileştiren, kirliliğin erken göstergesi olarak da kullanılabilen canlılardır. Özellikle biz bunlara indikatör canlılar, yani gösterge canlılar olarak bakıyoruz ve değerlendiriyoruz. Genelde görmediğimiz canlılardır. Su ortamında genelde göremediğimiz yerlerde yaşarlar, bazen de küçük boyutlu olmalarından dolayı göremeyiz. Ancak ekosistemdeki rolleri, insan sağlığı ve yaşadığımız ortamın sağlığı bakımından çok önemlidir."

'LABORATUVAR SÜRECİNDE BİRÇOK MORFOLOJİK KRİTER DEĞERLENDİRİLİYOR'

Çalışmaların 2013 yılından bu yana sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Odabaşı, "Çalışmalarımız genelde akarsuların yüksek rakımlı kesimlerinde veya kaynak sularında, en temiz bölgelerde gerçekleşiyor. Bu bölgelerde araştırmalar yapıyor, örneklerimizi topluyoruz. Örnekleri aldıktan sonra laboratuvar süreci başlıyor. Bu laboratuvar sürecinde birçok morfolojik kriter değerlendiriliyor. Literatürdeki akrabalarıyla karşılaştırıldıktan sonra hiçbirine benzemediğinin tespit edilmesiyle yeni bir canlı olarak adlandırabiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 29 Yeni Endemik Tür Keşfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:56:54. #7.11#
SON DAKİKA: 29 Yeni Endemik Tür Keşfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.