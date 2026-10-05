290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz - Son Dakika
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290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz

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290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz
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İngiltere'de 29 yaşındaki Jack Ako isimli adam, 298 kiloyu görünce hayatını değiştirmeye karar verdi. Midesine kelepçe taktırıp sağlıklı beslenmeye başlayan adam düzenli olarak da spor yaptı. Yaklaşık 190 kilo veren genç adam, artık kişisel antrenör olarak çalışıyor vücut geliştirme yarışmasına hazırlanıyor.

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jack Ako, 298 kiloya ulaşmasının ardından radikal bir karar alarak hayatını değiştirmek için harekete geçti. Mide kelepçesi ameliyatı olan Ako, sıkı bir beslenme programı ve düzenli spor sayesinde yaklaşık 190 kilo vermeyi başardı.

ŞİMDİ VÜCUT GELİŞTİRME YARIŞMASINA HAZIRLANIYOR

Geçirdiği büyük değişimin ardından sporu hayatının merkezine koyan genç adam, edindiği tecrübeleri başkalarına aktarmak için kişisel antrenör olarak çalışmaya başladı.

290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz

Yaşam tarzını baştan aşağı yenileyen Ako, şimdilerde vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanarak azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz
İngiltereSon HaliGüncelSağlıkDünyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehlika Adnan Mehlika Adnan:
    azimli sıçan duvarı deler 2 0 Yanıtla
    Erdi KATA Erdi KATA:
    mermeri 1 0
  • Mustafa Erdinç Mustafa Erdinç:
    Bıktık bu reklamlardan lütfen bunu iyi bir düşünün haber sitesini reklam sitesine döndürdünüz Yani biraz ciddiyet 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz - Son Dakika
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