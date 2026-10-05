290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jack Ako, 298 kiloya ulaşmasının ardından radikal bir karar alarak hayatını değiştirmek için harekete geçti. Mide kelepçesi ameliyatı olan Ako, sıkı bir beslenme programı ve düzenli spor sayesinde yaklaşık 190 kilo vermeyi başardı.

ŞİMDİ VÜCUT GELİŞTİRME YARIŞMASINA HAZIRLANIYOR

Geçirdiği büyük değişimin ardından sporu hayatının merkezine koyan genç adam, edindiği tecrübeleri başkalarına aktarmak için kişisel antrenör olarak çalışmaya başladı.

Yaşam tarzını baştan aşağı yenileyen Ako, şimdilerde vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanarak azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.