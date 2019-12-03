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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkut Erdoğdu, "Bugün hukuk kurallarımız, imar düzenimiz, kaldırımlarımız engellilere uygun değil. Bizim öncelikli görevimiz bütün bu alanları engelliler kendilerini iyi hissedinceye kadar düzeltmek.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkut Erdoğdu, "Bugün hukuk kurallarımız, imar düzenimiz, kaldırımlarımız engellilere uygun değil. Bizim öncelikli görevimiz bütün bu alanları engelliler kendilerini iyi hissedinceye kadar düzeltmek." dedi.

Erdoğdu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denizköşkler Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte, CHP'nin engellilere yönelik politikalarını anlattı.

Engellilere sahip çıkmanın, onları yaşamın bir kenarına koymak değil hayatın her alanını onlara uygun hale getirmek anlamına geldiğini belirten Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de engelli çocukların yüzde 60'ı ilkokuldan sonra okula devam edemiyorsa hepimizin bunun üzerinde durması gerekiyor. Bugün hukuk kurallarımız, imar düzenimiz, kaldırımlarımız engellilere uygun değil. Bizim öncelikli görevimiz bütün bu alanları engelliler kendilerini iyi hissedinceye kadar düzeltmek. Sosyal demokratlar olarak amacımız yaşamı, dezavantajlı grup olarak tanımlanan kadınlar, yaşlılar ve engelliler için uygun hale getirmek."

Engellilerin toplumsal hayata daha çok katılmasını isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da "Her türlü engeli aşarak buraya gelenler, biz sizin farkınızdayız. Sizi fark etmemiz için daha çok sosyal hayata katılmanız gerekiyor. Siz bunların tamamını yapabilecek kudrettesiniz. Sizler yaşama dört elle sarıldınız, bizim de size olan duyarlılığımız ve farkındalığımız gün geçtikçe artıyor." diye konuştu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de engelli derneklerinin temsilcilerine ve programa katılan engelli vatandaşlara teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 3 Aralık'ta engellilerin nasıl engelsiz bir şekilde yaşama katılacaklarını düşünüp bunun yolunu açmak gerektiğini kaydetti.

Engellilere yönelik düzenlenen programda ayrıca engelli çocuk sahibi şarkıcı Sedat Kapurtu konser verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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