3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti - Son Dakika

3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti
23.11.2020 16:20
GAZİANTEP'te, 3 çocuk annesi Gülten Y. (36) banyoda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
GAZİANTEP'te, 3 çocuk annesi Gülten Y. (36) banyoda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün gece saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Gülten Y., henüz bilinmeyen nedenle, banyoda kendisini çamaşır ipiyle tavandaki demire astı. Yakınları Gülten Y.'yi banyoda asılı bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülten Y. ardından hastaneye kaldırıldı. Gülten Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Gülten Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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