Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş\'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Osman A:

Bunlar yıldız mı şimdi ? Ya bırak yıldızlığı bunlar Beşiktaş'ın A2 takımında oynayamaz.Bunların kadroda olması zarar zaten,olmaması hiçbir şey farkettirmez.Bunlar ve bunlar gibi takıma gram faydası olmayan,kalitesiz futbolculara sene sonu kapıyı göstermek şart.