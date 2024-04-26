Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son Dakika
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Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Emrecan Terzi, Zaynutdinov, Tayfur Bimgöl ve Demir Ege Tıknaz, sakatlıkları sebebiyle derbide forma giyemeyecek.

26.04.2024 19:30  Güncelleme: 19:41
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Dev maça saatler kala siyah-beyazlı kulüpten sakatlık açıklaması geldi.

4 FUTBOLCU DERBİDE YOK

Yapılan açıklamada, "Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş\'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

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Son Dakika Spor Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • samet dönmez: Yıldızları kes bende fernandes semih cenk ghezzal fln zannettim :) 44 5 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: Kim ki bunlar? Beşiktaş' ta mı oynuyorlar? 31 3 Yanıtla
  • Emin Erol: bunlar zaten hiç bir maçta yoklar ki 24 4 Yanıtla
  • ferhat eser: semih ilk yarı 2 tane sallar derbi 3-0 Beşiktaşın ama gs liler fazla sevinmesin şampiyon fenerbahçe olacak bu sene 8 19 Yanıtla
  • Osman A: Bunlar yıldız mı şimdi ? Ya bırak yıldızlığı bunlar Beşiktaş'ın A2 takımında oynayamaz.Bunların kadroda olması zarar zaten,olmaması hiçbir şey farkettirmez.Bunlar ve bunlar gibi takıma gram faydası olmayan,kalitesiz futbolculara sene sonu kapıyı göstermek şart. 12 2 Yanıtla
  • Davut Çağlar: çokta yerleri belli olmaz 11 2 Yanıtla
  • serdar bob: ağam bizimle toschak geçiyor 9 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: yildizlarin ismini gorunce dedim heralde benim adimi da sayar arada 4 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: insallah iylesir ve yetisiriler 2 2 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: yıldız mı 1 2 Yanıtla
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