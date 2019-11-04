Son Dakika Haberleri: 3 gündür kayıp olan şahsın cesedi aracında yanmış halde bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür kayıp olan şahsın cesedi aracında yanmış halde bulundu

3 gündür kayıp olan şahsın cesedi aracında yanmış halde bulundu

6 saat önce

3 gündür kayıp olan şahsın cesedi aracında yanmış halde bulunduUŞAK - Uşak'ta ormanlık alanda aracının içinde yanmış halde cesedi bulunan 33 yaşındaki Hüseyin Ali Erkan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 gündür kayıp olan şahsın cesedi aracında yanmış halde bulundu

UŞAK - Uşak'ta ormanlık alanda aracının içinde yanmış halde cesedi bulunan 33 yaşındaki Hüseyin Ali Erkan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Erkan'ın yanmış haldeki cesedi 64 AN 426 plakalı otomobilde Yeniceköy Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Sabah saatlerinde bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban tesadüfen aracın içindeki cesedi görerek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan şahsın cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erkan'ın psikolojik problemleri olduğu öğrenilirken, durumu öğrenen yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

3 gündür kayıp olan şahsın cesedi aracında yanmış halde bulundu

Adli Tıp Kurumu, Hüseyin Ali, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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