Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci - Son Dakika
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Spor

Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci

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Borussia Dortmund'un sahasında Augsburg'u 5-1 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Youssoufa Moukoko, attığı gol sonrası 'Arda Güler' sevinci yaptı. Bu gol sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde gol sevincinin anlamı açıklayan Arda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" yanıtını vermişti.

04.05.2024 18:44  Güncelleme: 18:49
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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Augsburg'u 5-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Moukoko (2), Malen, Vargas, Reus ve Nmecha kaydetti.

MOUKOKO'DAN ARDA GÜLER SEVİNCİ

Karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden biri olan Dortmund'un genç yıldızı Youssoufa Moukoko, attığı bir golün ardından Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile özdeşleşen gol sevincini yaptı. 19 yaşındaki futbolcunun bu gol sevinci, sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci

"GOL SEVİNCİM TEVEKÜLE DAYANIYOR"

Arda Güler, yaptığı gol sevincinin anlamı sorulduğunda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" yanıtını vermişti.

Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko\'dan \'Arda Güler\' sevinci

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Son Dakika Spor Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erkan Tekcan: İşini severek inanarak yapmak ne güzel, tevekkül ve sonrasında şükür. İyi insanların yolu açık olsun 74 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Habere bak, çay demle. 10 30 Yanıtla
  • sehmus fatih: Yolun açık olsın büyük çocuk 24 1 Yanıtla
  • Depechs Modes: Allah var gam yok aslan parçası Arda Güler 17 1 Yanıtla
  • Mahsun Aslan: gerçekten çok alakasız saçma sapan haberler başka bişey değil 0 11 Yanıtla
  • Ali Arslan: Herşey haktan gelir ! 7 0 Yanıtla
  • Ozgur Turker: Nefret ve kiskanclik her zaman var olacak. Sen inanmaya ve basarmaya calismaya devam cocuk! Bazen olur bazen olmaz ama onemli olan istek ve istikrardir. 0 0 Yanıtla

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