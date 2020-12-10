3. Lig: Karşıyaka: 3 İçel İdman Yurdu: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 13. hafta maçında Karşıyaka, İçel İdman Yurdu'nu ağırladı. Yeşil-kırmızılılar, mücadeleyi 8. dakikada Muhammet Fatih Öztekin, 23. dakikada Hakan Kuş ve 90+4. dakikada Batuhan Kara'nın golleriyle 3-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibin tek golünü 34. dakikada Gökcan Gelmen kaydetti. Bu sonuçla Karşıyaka puanını 25'e çıkarırken, İçel İdman Yurdu 25 puanda kaldı. - İZMİR

Karşıyaka , Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 13. haftasında konuk ettiği İçel İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti.

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