3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilden düştü - Son Dakika

ISPARTA'da, hareket halindeki otomobilin açılan kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk, şans eseri yara almadı. Küçük çocuğun düşme anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İskender Mahallesi'nde bulunan Çayboyu mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü. Yoldan geçen bir başka sürücü aracından inerek, çocuğu ailesine teslim etti. O anlar, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı. Görüntülerde, çocuğun otomobilden düşme anı ve bir başka sürücünün aracından inerek çocuğu yerden kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor.