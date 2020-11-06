3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilden düştü - Son Dakika

3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilden düştü
06.11.2020 18:13
ISPARTA'da, hareket halindeki otomobilin açılan kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk, şans eseri yara almadı.
ISPARTA'da, hareket halindeki otomobilin açılan kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk, şans eseri yara almadı. Küçük çocuğun düşme anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde İskender Mahallesi'nde bulunan Çayboyu mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 yaşındaki çocuk, hareket halindeki otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü. Yoldan geçen bir başka sürücü aracından inerek, çocuğu ailesine teslim etti. O anlar, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı. Görüntülerde, çocuğun otomobilden düşme anı ve bir başka sürücünün aracından inerek çocuğu yerden kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor.
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