Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 16:06
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Kavak, Havza, Vezirköprü ve Çarşamba'da kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Kavak, Havza, Vezirköprü ve Çarşamba'da kutlandı.

Kavak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Faruk Atar ve Belediye Başkanı Vekili Abdullah Öksüz'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığından Uzman Çavuş Ali Araç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okuması ve konuşmaların ardından tören, Kaymakamlıkta tebriklerin kabulüyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Ekinci, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Koyuncu, Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Havza

Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Kaymakam Cengiz Nayman, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin kabulü sonrası Mehmetçik Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cengiz Nayman, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Çavuş Emre Arslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törenin ardından, Kaymakam Cengiz Nayman, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri Havza Atatürk Evini Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri için dua okundu.

Vezirköprü

Vezirköprü Kaymakamlığında, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Kaymakam Halid Yıldız, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve Cumhuriyet Savcısı Hakan Özme tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Tekiş yaptı.

Konuşmanın ardından Atatürk Ortaokulu öğrencisi Fatmanur Dursun şiir okudu. Tören sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

Törene, Vezirköprü Jandarma Merkez Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Çarşamba

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Çarşamba Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Asteğmen Ömer Faruk Işık yaptı.

Törene, Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanvekili Ümit Kavraz, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Naci Kaya, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Çarşamba, Kavak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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