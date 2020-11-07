30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı - Son Dakika

30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı

07.11.2020 14:44
30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Milas'ta pamuk üretimi yapan 30 çiftçiye, yüzde 75 hibe destekli 21 bin 913 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Milas'ta pamuk üretimi yapan 30 çiftçiye, yüzde 75 hibe destekli 21 bin 913 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

"Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Milas'ta pamuk üretimi yapan 30 çiftçiye, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Dağıtım için düzenlenen programa Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, Milas İlçe Müdürü Ali Parlu, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin ve üreticiler katıldı.

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılında Milas'ta bin 870 çiftçiye 86 bin 742 dekar alanı için toplam 6 milyon 742 bin 210 TL yem bitkisi desteği ödemesinin yapıldığını belirterek, "İl Müdürlüğümüzce, pamuk ekilişi yapılan alanlarda sonbaharda pamuk hasadından sonra, ilkbahar ekilişleri yapılıncaya kadar oluşan ara dönemde yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması, ülke hayvancılığının ihtiyaç duyduğu kaba yemin temini yanında, bu alanların değerlendirilerek ülke ekonomisine de katkı sağlaması amacıyla uygun görülen arazilerde, Bakanlığımızca yüzde 75'i geçmemek üzere belirlenecek oranlarda hibe tohum desteği ve çiftçi katkısıyla yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi için "Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" hazırlanmış olup proje çerçevesinde Milas'ta pamuk üretimi yapan 30 çiftçimize toplam bin 245 dekar tarım arazisinde ekim yapmak üzere yüzde 75 hibe destekli 21 bin 913 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz" dedi.

Programa katılan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, yapılan desteklemelerin önemli olduğunu belirterek, tarım arazilerinin yapılaşmasının önüne geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde yapılan barajların ve sulama kanallarının bir öneminin olmadığını ifade ederken, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, çiftçiye verilen her desteğin fark yaratacağını belirterek, "yem desteklemeleri süt üretim maliyetlerini de düşürecektir" dedi.

Dağıtılan yem bitkisi tohumlarının maliyetinin yüzde 25'lik dilimini üreticinin karşılayacağına dikkat çeken Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, pandemi dönemindeki üretim çalışmalarına da değinerek, "Pandemi üretimin önemini bir kez daha bizlere gösterdi. Pandemi döneminde herkes için sokağa çıkma yasağı getirilirken, üreticilerimiz için bu yasak uygulanmadı. Bizler üretenin yanında olmayı asla bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Üreticilere "tarlalarınızı sakın satmayın" diyerek üretim alanlarına sahip çıkılması gerektiğini de belirten Saylak, "10 yıl sonra dünyada bir gıda krizi yaşanacak. Üretim alanlarınızı, topraklarınızı özellikle yapılaşma için sakın satmayın, sahip çıkın" dedi.

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini sürdürürken Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Eşref Arslan'a Milas'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Saylak, "Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini artık Ali Parlu yönetecek. O da benim gibi bu toprakların çocuğu. O da İl Müdürü gibi Muğla için koşturacak, katkı sağlayacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yem bitkileri tohumları üreticilere teslim edildi. - MUĞLA

30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı
30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı
30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı
30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı
30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı
30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı
30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı

Barış Saylak, Muğla, Milas, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beyaz Saray'dan Trump iddiası: Başkanlığı kaybedince yargılanmaktan korkuyor Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Daha önce dilenirken görüntülenen yaşlı kadın okul önünde alkol içti Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı
Chicago Bulls'un efsanesi Kukoc, Rodman ile geçirdiği çılgın geceyi anlattı: İyileşmem 10 gün sürdü Chicago Bulls'un efsanesi Kukoc, Rodman ile geçirdiği çılgın geceyi anlattı: İyileşmem 10 gün sürdü         
15:06
42. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak 42. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak         
14:40
Malatya eski belediye başkanı koronadan öldü Malatya eski belediye başkanı koronadan öldü         
14:22
Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı         
13:52
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler         
13:13
Kastamonu'da 10 evin ve caminin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'da 10 evin ve caminin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
12:34
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü         
11:54
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 15:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 çiftçiye yüzde 75'i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei